Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman n’en démord pas pour son avenir !

Publié le 21 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Pas certain de conserver sa place d’entraîneur en marge de la saison prochaine selon la presse ibérique, Ronald Koeman a assuré construire quelque chose de grand au FC Barcelone.

Régulièrement pointé du doigt et surtout annoncé sur le départ en raison de son contrat qui court jusqu’en juin 2022 et de l’élection d’une nouvelle administration au FC Barcelone, Ronald Koeman ne cesse de souligner qu’il a la confiance de Joan Laporta lors de ses points presse. Le président du FC Barcelone ne prévoirait pas de se séparer de Ronald Koeman à en croire certains médias lorsque d’autres révèlent qu’il ne disposerait pas d’un soutien suffisamment important pour assurer sa place sur le banc du Barça la saison prochaine. Vainqueur de la Coupe du roi face à l’Athletic Bilbao samedi dernier, Koeman pourrait avoir convaincu une partie de ses détracteurs. Et c’est sur ce point que le technicien espagnol s’est penché ce mercredi.

« Ce que nous faisons est quelque chose de grand »