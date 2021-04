Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone est parti pour boucler l’un des gros dossiers de l’été !

Publié le 21 avril 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 21 avril 2021 à 14h38

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay devrait en toute logique quitter gratuitement le club rhodanien. L’attaquant néerlandais est très courtisé sur le marché, mais le FC Barcelone semble avoir plus que jamais pris les devants pour rafler la mise dans ce dossier…

C’est un fait, ce mercato estival 2021 devrait réserver son lot de dossiers majeurs, d’autant que plusieurs profils XXL arrivent fin de contrat avec leurs clubs respectifs : Lionel Messi (Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munich) ou encore Sergio Agüero (Manchester City) sont notamment concernés, mais en Ligue 1 également, un joueur d’envergure internationale sera libre en juin prochain, et il s’agit de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais de l’OL fait d’ailleurs couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, puisque certains cadors comme le PSG, l’Inter et la Juventus ont été annoncés sur ses traces. Mais c’est autre club qui semble tenir la corde…

Barcelone met le paquet sur Depay

Le journaliste espagnol Oriol Domenech a déclaré sur les ondes de TV3 que le FC Barcelone, déjà tout proche de boucler le transfert de Memphis Depay l’été dernier, se serait récemment entretenu avec les agents de l’attaquant néerlandais de l’OL pour le recruter gratuitement. D’ailleurs, malgré des propositions supérieures à celle du Barça sur le plan financier de la part de la Juventus et de l’Inter, Depay aurait déjà décidé de répondre favorablement à l’intérêt du club blaugrana . Plus rien ne semble donc s’opposer à sa signature à Barcelone, même si Ronald Koeman a refusé de confirmer cette piste mercredi en conférence de presse : « Je ne parle pas des signatures ou des joueurs que nous voulons signer, ou des joueurs qui ne continueront pas l'année prochaine. Ce sont les dernières semaines, ce n'est pas le moment de parler de joueurs qui ne sont pas là », a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone.

L’OL s’est fait une raison…