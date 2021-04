Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les chiffres de l'opération Agüero enfin révélés !

Publié le 21 avril 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero aurait reçu une offre de contrat de la part du FC Barcelone. Pour s'offrir les services d'El Kun, Joan Laporta lui aurait proposé un bail de deux saisons à hauteur de 7-8M€ par saison. Alors qu'il percevrait environ 16M€ annuels à Manchester City, Sergio Agüero serait prêt à réduire son salaire de moitié pour signer au Barça.

Arrivé à l'été 2011 à Manchester City, Sergio Agüero va mettre un terme à son aventure chez les Citizens après tout juste 10 saisons. En fin de contrat le 30 juin, El Kun ne va pas prolonger son bail avec le club emmené par Pep Guardiola, comme il l'a révélé lui-même dernièrement. Assuré de quitter Manchester City à l'issue de cet exercice 2020-2021, Sergio Agüero ne connaitrait pas encore l'identité de son nouveau point de chute. Toutefois, il se rapprocherait dangereusement du FC Barcelone.

Un contrat de 7-8M€ entre les mains de Sergio Agüero ?