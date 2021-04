Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une grande annonce pour Neymar !

Publié le 21 avril 2021 à 18h45 par A.M.

Alors que l'annonce de la prolongation de Neymar n'est pas encore tombée, le PSG prévoirait de faire le choses en grand pour cette officialisation.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar a trouvé un accord pour prolonger au PSG. Arrivé en 2017, le Brésilien pourrait même s'engager jusqu'en 2027 puisqu'une option d'achat est incluse dans son bail. Autrement dit, le numéro 10 de le Seleçao pourrait bien faire 10 ans sous les couleurs du club de la capitale s'il honore son nouveau contrat jusqu'à son terme, soit jusqu'en 2027, date à laquelle il aura 35 ans et s'approchera du terme de sa carrière.

Une énorme annonce déjà prévue pour la prolongation de Neymar ?