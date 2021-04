Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone aurait lâché une grosse réponse à Neymar !

Publié le 21 avril 2021 à 15h45 par T.M.

S’étant rapproché de certains dirigeants du FC Barcelone pour évoquer un possible retour, Neymar aurait reçu une très grosse réponse.

Plus proche que jamais de prolonger au PSG, Neymar n’a toujours pas officiellement parapher son nouveau contrat avec le club de la capitale. Et pour cause. Comme expliqué en Espagne, le Brésilien retarderait sa prolongation afin de donner du temps au FC Barcelone pour étudier la possibilité de son retour. Neymar voudrait d’ailleurs être fixé à ce sujet et pour cela, son entourage aurait contacté certains dirigeants blaugrana.

Barcelone pose ses conditions !