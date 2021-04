Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action pour l’avenir d’Ansu Fati !

Publié le 21 avril 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, Ansu Fati devrait prochainement voir sa direction s’activer pour prolonger son bail.

Il est sans aucun doute l’une des plus grandes satisfactions de la Masia ces dernières années. En effet, à seulement 18 ans, Ansu Fati est parvenu à se faire une place dans l’effectif de l’équipe première du FC Barcelone. Réalisant de belles performances, le natif de Bissau s’est néanmoins blessé cette saison et n’a ainsi pu disputer que 10 matchs toutes compétitions confondues. Pour autant, cela n’enlèverait en rien la confiance que le FC Barcelone possède à l’égard d’Ansu Fati, et c’est dans cette perpective qu’il pourrait très bientôt être prolongé.

La prolongation d’Ansu Fati est un dossier prioritaire