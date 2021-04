Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta monte un projet colossal pour retenir Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi réclamerait des garanties sportives pour prolonger au FC Barcelone, Joan Laporta ferait tout son possible afin d’y répondre et aurait ainsi prévu de recruter massivement cet été.

Le feuilleton Lionel Messi dure depuis maintenant de long mois. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin se dirige actuellement droit vers un départ libre du FC Barcelone. Cependant, le club catalan entend tout tenter pour convaincre l’Argentin au sein de son écurie de toujours. En ce sens, le média El Gráfico indique ce mercredi qu’une proposition pour une prolongation de deux ans lui a été adressée et que Lionel Messi songerait justement à l’accepter. Et pour le convaincre définitivement, Joan Laporta serait prêt à investir massivement.

Six nouveaux joueurs au FC Barcelone cet été ?