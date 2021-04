Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas a mis sa casquette d’agent !

Publié le 22 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Seulement prêté par le FC Séville, Sergio Rico a finalement été transféré au PSG l’été dernier grâce à l’investissement de Keylor Navas.

Cela va bientôt faire deux ans que Keylor Navas et Sergio Rico sont les portiers du PSG et se partagent les buts parisiens. Amis hors des terrains, comme sur le terrain, les deux gardiens du PSG sont aussi proches dans la vie comme Le Parisien l’a souligné dans ses colonnes de mercredi. Et alors qu’il était prêté la saison dernière par le FC Séville, Rico aurait été à deux doigts de quitter Paris pour rejoindre le club andalou, le Milan AC ou encore la Lazio.

Keylor Navas a fait le forcing pour Sergio Rico