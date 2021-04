Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Super Ligue, Real Madrid... Le coup magistral d’Al-Khelaifi pour garder Mbappe !

Publié le 22 avril 2021 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé semble toujours dans le flou pour son avenir. Mais après l'échec de la Super Ligue, le PSG peut reprendre espoir.

« Kylian Mbappé restera au PSG, c'est sûr ». Mardi, Nasser Al-Khelaïfi se montrait catégorique concernant l'avenir de Kylian Mbappé qui n'a pourtant pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. Et si la situation n'évolue pas, le PSG sera contraint de vendre son attaquant cet été afin d'éviter un départ libre. Mais grâce à sa stratégie sur la scène européenne, le président du PSG a peut-être pris un avantage décisif.

En refusant la Super Ligue, le PSG se met en excellente position pour Mbappé

En effet, malgré la volonté de 12 clubs européens de créer la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi s'est toujours tenu éloigné de ce projet qui est rapidement tombé à l'eau. Et que ce soit d'un point d'un vue économique ou en terme d'image, c'est un atout pour conserver Kylian Mbappé. Et pour cause, le Real Madrid aurait pu profiter de la manne financière de la Super Ligue pour recruter l'attaquant du PSG. Ce ne sera pas le cas et il y a donc peu de chance que le club merengue ait les moyens de s'offrir Kylian Mbappé.