Mercato - PSG : Après le fiasco de la Super Ligue, quel avenir pour Mbappé et Neymar ?

La Super Ligue, qui a tourné au fiasco, aurait pu rapporter très gros aux 12 clubs fondateurs dont le Real Madrid qui lorgne Kylian Mbappé depuis de longs mois. Par conséquent, l'abandon de ce projet peut-il rendre service au PSG sur le mercato ?

A l'initiative de 12 grands clubs européens, la Super Ligue a été créée dimanche soir. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont en effet voulu créer une Ligue semi-fermée, mais ce projet est finalement tombé à l'eau. Un coup dur pour ces douze clubs qui espéraient voir les revenus flamber grâce à cette Super Ligue. Et forcément, cela aura changé la donne sur le mercato compte tenu des moyens qui auraient été à disposition des fondateurs. Par conséquent, le fiasco de ce projet pourrait bien faire les affaires du PSG qui tente de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars parisiennes vont-elles rester à Paris ?

Sans la Super Ligue, Mbappé et Neymar vont-ils rester ?