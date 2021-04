Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Paris… Rien n'est joué pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid explique par la voix de son président Florentino Pérez que recruter Kylian Mbappé pourrait s’avérer impossible, ce n’est pas pour autant que la continuité du Français au PSG est assurée.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé le 30 juin prochain ? Cette question mérite de se poser dans la mesure où l’international français sera alors à un an du terme de son contrat au PSG. Le club de la capitale aimerait bien évidemment le convaincre de prolonger son bail, mais il n’aura d’autre choix que de le vendre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts si cela ne se produit dans la mesure où il s’exposerait au risque que son numéro 7 s’en aille librement un an plus tard. De son côté, Kylian Mbappé réclame encore du temps pour se positionner, chose qui laisse encore plus le PSG dans l’embarras et qui peut être un motif d’espoir pour le Real Madrid, annoncé avec insistance sur les traces de l’ancien monégasque depuis des années.

« Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête »

Seulement voilà, si la presse espagnole n’a de cesse d’affirmer ces dernières semaines que les chances sont réelles dans l’optique d’une arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue cet été, le président madrilène Florentino Pérez a jeté un énorme coup de froid sur cette possibilité ce mercredi soir au micro de la Cadena SER . En effet, celui qui est le chef de file de la Super Ligue européenne qu’il revendique pas encore morte a affirmé qu’en l’état actuel, il est impossible pour le Real Madrid de recruter Kylian Mbappé vu l’état des finances de la Casa Blanca . « Sans la Super Ligue, les grandes recrues n’existeront pas. Ni pour le Real Madrid ni pour qui que ce soit d’autre. Si on ne signera pas Mbappé ? Je n’ai pas dit ça. Je parle pour la saison qui vient. (…) Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête. Ils savent que nous faisons de notre mieux, et si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'elles sont impossibles. (…) Je n'ai pas appelé Al-Khelaïfi… Je suis ici depuis 20 ans et je suis ami avec tout le monde. Ils savent ce que j'ai fait pour le football et je pense avoir la crédibilité nécessaire, sans vouloir paraître irascible », a martelé Florentino Pérez.

« C’est vrai que les plus grands clubs européens le veulent »