Mercato - PSG : Grosse confirmation au sujet de Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 avril 2021 à 17h15 par La rédaction

Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, s’est exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo. Analyse.

Interrogé dans le Corriere dello Sport et La Repubblica sur son choix de recruter Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, a révélé ne pas avoir hésité une seconde et affirmé qu’il le referait sans hésiter : « Une erreur d’avoir pris Ronaldo ? Jamais. Je le referais demain. Et Pirlo aussi. La stabilité nous permet de suivre le chemin de la croissance en investissant dans les jeunes joueurs et les entraîneurs, même lors de leur première expérience. Nous avons amené Cristiano en Italie et sa seule présence a garanti aux autres clubs 4 millions d'euros au guichet. Nous souhaitons continuer à importer d'autres champions avec les avantages que cela représente pour tous les niveaux du football, des jeunes aux amateurs ».

C’est bien CR7 qui a songé au départ, mais…