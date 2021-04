Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence du Real Madrid sur le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 avril 2021 à 15h15 par Th.B.

Bien que le Real Madrid semblait être le grand concurrent du PSG pour le transfert de Cristiano Ronaldo, il n’en est rien selon Florentino Pérez. Le président merengue a même souligné le rôle de son entourage sur ces rumeurs.

Avec le Real Madrid, le PSG serait en course pour accueillir Cristiano Ronaldo à la fin de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat. C’est en effet ce que différents médias se sont accordés à dire dans la foulée de l’élimination de la Juventus en 1/8èmes de finale de Ligue des champions. Cependant, il se pourrait bien que le PSG soit seul dans la course à la signature du quintuple Ballon d’or. En effet, Florentino Pérez assurait sur le plateau d’El Chiringuito lundi soir que « Cristiano Ronaldo ne reviendra pas. Cela n'a pas de sens, il a un contrat avec la Juventus ». Et le président du Real Madrid a une nouvelle fois laissé entendre que cette opération ne devrait pas voir le jour.

Le clan Ronaldo responsable des rumeurs sur un retour au Real Madrid !