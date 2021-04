Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid n’est pas au bout de ses peines…

Publié le 22 avril 2021 à 12h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé ne pourrait se rapprocher du club merengue si et seulement si les dirigeants madrilènes étaient prêts à effectuer plusieurs sacrifices.

Pour le Real Madrid ou n’importe quel autre club, il serait impossible de faire de grosses opérations cet été sans les bonus financiers que la Super Ligue allaient offrir aux différents clubs y participant. C’est en effet le message que Florentino Pérez a tenu à faire passer sur les ondes de la Cadena SER mercredi soir, après que le projet de compétition fermée qu’il portait ait été suspendu en raison de multiples retraits de clubs engagés. Cette déclaration vaut aussi et surtout pour Kylian Mbappé, qui ne cesse d’être envoyé au Real Madrid par la presse espagnole, lui qui n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG courant jusqu’en juin 2022. De quoi mettre le Real Madrid dos au mur pour l’attaquant du PSG.

Pour Mbappé, le Real Madrid va devoir faire des sacrifices !