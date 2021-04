Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule issue possible pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 22 avril 2021 à 11h30 par Th.B.

Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait ainsi quitter le club merengue à la fin de la saison comme il l’a déjà fait non sans grande surprise par le passé. Mais pour Florentino Pérez, l’entraîneur français ne sera absolument pas incité à plier bagage et à quitter le Real Madrid.

Bien qu’il ait remporté la Liga lors de l’exercice précédent avec son groupe merengue, Zinedine Zidane n’a jamais cessé d’être pointé du doigt et critiqué dans la presse cette saison et aurait été remercié à l’automne dernier s’il n’avait pas remporté le Clasico face au FC Barcelone. Même son de cloche pour la Ligue des champions, ou plutôt la phase de poules au cours de laquelle le club merengue a failli rater le coche tant la compétition était serrée. Finalement, en 2021, Zidane est parvenu à inverser la tendance et à relancer le Real Madrid en Liga où le club merengue est leader à égalité de points avec l’Atletico de Madrid avec un match de joué en plus. Et pour ce qui est de la C1, le Real Madrid a retrouvé le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2018. Néanmoins, ce n’est plus un potentiel licenciement qui plane à Madrid pour Zidane, mais plutôt un départ de son propre chef comme à l’été 2018 après un troisième sacre de suite en Europe. D’autant plus que la Juventus pourrait aller le chercher cet été, ce qui ne déplaît pas particulièrement au principal intéressé comme il l’a fait savoir à Sky Sport dernièrement. « C'est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi, j'ai passé cinq ans à Turin. Est-ce que je reviendrai en Italie en tant qu'entraîneur à l'avenir ? Je ne sais pas, pour l'instant je suis là. On verra ». Alors que Hans-Dieter Flick a demandé à ses dirigeants que son contrat soit résilié à la fin de la saison, le Bayern Munich aurait fait de Zinedine Zidane sa priorité pour prendre les rênes de l’effectif bavarois selon Diario Gol . Mais quelle est la position du Real Madrid sur la question ?

« Zidane ne se réveillera pas le matin en disant qu'il a été licencié »