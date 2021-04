Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez lâche un gros indice sur l’avenir de Zidane !

Publié le 22 avril 2021 à 10h00 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez a qualifié Zinedine Zidane de « légende » ces derniers jours. Pour autant, la continuité du Français sur le banc merengue n’est pas assurée. Pour Pérez, un départ de Zidane ne devrait pas avoir lieu.

Les conférences de presse se suivent et se ressemblent pour Zinedine Zidane. Que le Real Madrid gagne ou perde, la presse ibérique s’interroge sur l’avenir du technicien français qui n’est lié au club merengue que jusqu’en juin 2022. De quoi pousser les journalistes à demander le ressenti de Zidane sur la situation. Des questions qui ont le don d’agacer l’entraîneur du Real Madrid qui n’est pas particulièrement un fan de cet exercice selon Florentino Pérez. « Il ne supporte pas les conférences de presse. Il ne dit rien, il est heureux… Comme il le dit, on ne sait jamais. Il a un contrat en vigueur ». Sur le plateau d’El Chringuito, le président du Real Madrid assurait lundi soir que Zidane était cependant heureux dans la capitale espagnole.

Florentino Pérez ne voit pas Zinedine Zidane partir