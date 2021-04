Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Malgré l'échec de la Super Ligue, Pérez prépare bien une folie sur le marché !

Publié le 22 avril 2021 à 7h30 par A.M.

Tout proche de rejoindre le Real Madrid, David Alaba, dont le contrat s'achève en juin prochain au Bayern Munich, pourrait signer un énorme contrat en Espagne malgré les récentes déclarations de Florentino Pérez.

Pour sauver le football européen, selon ses propres termes, Florentino Pérez a décidé de lancer la Super Ligue avec onze autres clubs afin de générer plus de revenus et ainsi compenser les pertes engendrées notamment par la cirse du Covid-19. Cela signifie donc que personne n'est épargné et que les comptes des plus grands clubs européens, même le Real Madrid, sont touchés. Et pourtant, cela n'empêche pas le club merengue d'avoir de grandes ambitions sur le marché. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, David Alaba est effectivement proche de s'engager avec le Real Madrid.

Entre 20 et 30M€ de prime à la signature pour Alaba ?