Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour David Alaba !

Publié le 21 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 21 avril 2021 à 19h32

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba a déjà annoncé qu'il allait quitter le Bayern cet été. Toutefois, le défenseur autrichien n'a pas encore divulgué l'identité de son prochain club. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, David Alaba est plus que jamais destiné à signer au Real Madrid.

Transféré de l'Austria Vienne à l'été 2008, David Alaba ne va plus faire long feu au Bayern. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'international autrichien va faire ses valises cet été et changer de club comme il l'a fait savoir lui-même. En effet, David Alaba et le club bavarois ont annoncé qu'ils n'allaient pas prolonger leur aventure ensemble et qu'ils allaient mettre un terme à leur relation à l'issue de la saison. Conscient de la situation, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient à la lutte pour récupérer David Alaba gratuitement, mais il semblerait que le club emmené par Zinedine Zidane ait déjà remporté la bataille pour le défenseur de 28 ans. Selon les informations de Max Bielefeld, journaliste de Sky Sport Allemagne , le Real Madrid aurait d'ores et déjà bouclé l'affaire pour David Alaba. « David Alaba a accepté un contrat de 5 ans jusqu’en 2026 avec le Real Madrid. Le FC Barcelone n’est plus une option. Le contrat n’est pas encore signé, mais il le sera dans les prochaines semaines » , a-t-il posté sur son compte Twitter ce mardi soir.

Une offre vaine du PSG !

Ce mercredi après-midi, le10sport.com en a remis une couche sur ce dossier, ajoutant des informations complémentaires sur le cas David Alaba. Selon nos dernières indiscrétions, il faut un énorme revirement pour que l'Autrichien ne pose pas ses valises au Real Madrid cet été. Comme nous vous l'avions déjà annoncé le 20 mars, le pensionnaire du Bayern a fait de l'Espagne sa grande priorité et privilégie le club merengue au Barça pour son avenir. En ce qui concerne le PSG, Leonardo est passé à l'offensive et a formulé une offre au clan Alaba, mais ce dernier l'a balayé d'un revers de la main car le joueur est obnubilé par l'Espagne. Désormais, David Alaba est on ne peut plus proche du Real Madrid car les différentes parties finalisent les derniers détails. Pour sa part, le Barça de Joan Laporta et de Ronald Koeman n'a plus que de faibles espoirs selon nos informations.

David Alaba promis au Real Madrid