Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur du Bayern lâche une grosse indication sur l’avenir d’Alaba !

Publié le 21 avril 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que David Alaba se dirige vers le Real Madrid, Joshua Kimmich a approuvé le choix de son coéquipier.

Bientôt libre de tout contrat, David Alaba s’apprête à quitter le Bayern Munich. L’Autrichien souhaite en effet changer d’air et ne manque pas de prétendants pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est très intéressé par le défenseur, mais ce dernier privilégie une arrivée en Espagne, de quoi placer le FC Barcelone et surtout le Real Madrid en pole position. D’après les informations divulguées par Sky Sport ce mardi soir, David Alaba aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec les Merengue pour s’engager jusqu’en juin 2026, un choix approuvé par l’un de ses coéquipiers.

« Le Real Madrid n'a pas que des inconvénients »