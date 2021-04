Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Super Ligue, fair-play financier… Cet énorme scénario avec Neymar et Mbappé !

Publié le 21 avril 2021 à 16h15 par La rédaction

L’hypothèse de la Super Ligue, certes ajournée en l’état, aurait pu voir une conséquence non anticipée par les grands clubs si elle avait vu le jour, impactant grandement les dossiers Mbappe-Neymar, ainsi que beaucoup d’autres. Analyse…

Alors que certains annonçaient que la possible création de la Super Ligue, mise entre parenthèse aujourd’hui, fragiliserait grandement la position du PSG sur les dossiers Neymar et Mbappe, la situation aurait pu en fait être inverse. Explication.

Si c’est la fin du fair-play financier, qui perdra ?

En effet, la création d’une Super Ligue pourrait avoir une conséquence que les cadors européens n’ont pas imaginé : elle entraînerait très probablement la fin du fair-play financier, vidé de son sens sans les grands clubs. Et il y aurait fort à parier que l’UEFA l’entérine alors rapidement, en partie pour « défendre » les grands clubs restés dans son giron. Et alors, cela signifierait que le PSG pourrait dépenser sans compter. Le club étant engagé dans une lutte sans merci avec les douze cadors de la Super Ligue, le Qatar pourrait alors ouvrir très grand les vannes et submerger financièrement des clubs comme le Real Madrid ou le Barcelone et lui aspirer ses grands joueurs avec des contrats pharaoniques. Et prolonger aussi Neymar et Mbappe à des tarifs XXL. Si jamais ils décidaient de réactiver le projet Super Ligue, les grands clubs devraient donc y réfléchir à deux fois…