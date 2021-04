Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation de Pochettino ? La réponse d’Al-Khelaïfi !

Publié le 21 avril 2021 à 14h10 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022 avec une année en option, Mauricio Pochettino ne devrait pas spécialement voir son contrat être rallongé pour le moment à en croire les propos du président Nasser Al-Khelaïfi.

Afin de remplacer Thomas Tuchel qui avait pour sa part eu vent de son licenciement le 24 décembre dernier, le PSG a fait le choix d’offrir les rênes de l’effectif du Paris Saint-Germain à Mauricio Pochettino. Depuis sa prise de fonctions, le technicien argentin s’est déjà incliné à plusieurs reprises en Ligue 1 notamment, mais son bilan en Ligue des champions est positif, en attestent les succès du PSG sur le FC Barcelone et le Bayern Munich en 1/8èmes et 1/4 de finale de C1. De quoi s’interroger sur le contrat de Pochettino qui ne court que jusqu’en juin 2022 avec une année en option. Nasser Al-Khelaïfi s’est attardé sur la question.

« Je ne vais pas parler des détails de son contrat, mais »