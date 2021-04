Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Alaba tout, tout proche de signer…

Publié le 21 avril 2021 à 17h45 par Alexis Bernard

Depuis le départ, David Alaba affiche une préférence très nette pour l’Espagne. Et si rien n’est encore signé, le joueur du Bayern Munich file tout droit vers le Real Madrid.

David Alaba et le Real Madrid n’ont rien signé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons eu confirmation qu’aucun accord définitif n’est encore trouvé entre les deux parties. La presse allemande, qui évoque un accord pour un contrat de 5 ans, a un petit temps d’avance. S’il est exact que le dossier est très bien avancé, et que David Alaba est à quelques orteils du Real Madrid, l’Autrichien n’a rien signé ni même encore donné son feu vert final.

Le PSG a transmis une offre

Selon nos informations, il faut désormais un gros retournement de situation pour dévier David Alaba de sa trajectoire madrilène… Comme révélé par le10sport.com le 20 mars dernier, le joueur du Bayern Munich affiche une préférence très nette pour la Liga. Courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid, il a montré des signes plus appuyés envers les Madrilènes ces dernières semaines.



De son côté, le PSG a tenté. Nos sources confirment que Leonardo a bien transmis une offre aux représentants de David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’international autrichien va partir libre en juillet prochain. Mais l’offre parisienne a été repoussée par Alaba lui-même, bien décidé à filer vers l’Espagne. A présent, il est tout, tout proche de devenir un joueur du Real Madrid. Les deux parties finalisent les derniers détails avec un accord global. Les espoirs du FC Barcelone sont de plus en plus minces.