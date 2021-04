Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut toujours y croire pour Sergio Ramos !

Publié le 22 avril 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son bail dans la capitale espagnole. Ce qui pourrait permettre au PSG de se positionner sur le dossier.

C’est l’un des dossiers chauds de cette fin de saison au Real Madrid. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et toujours en course pour glaner un nouveau titre de champion d’Espagne, le club de Zinedine Zidane doit néanmoins s’occuper du dossier Sergio Ramos, qui arrive en fin de contrat en juin.

Tout semble encore possible