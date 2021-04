Foot - Mercato

Mercato - Rennes : Qui est Tonny Vilhena, l’inconnu qui pourrait remplacer Camavinga ?

Publié le 22 avril 2021 à 10h20 par La rédaction

A la recherche d’un successeur à Eduardo Camavinga, qui n’est pas sûr de rester, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Tonny Vilhena, le milieu de Krasnodar. Passé par Feyenoord, l’international hollandais voudrait quitter la Russie. Portrait.

A 26 ans, Tonny Vilhena a déjà connu de belles années. Formé à Feyenoord, où il a signé en 2003, il y a débuté sa carrière professionnelle neuf ans plus tard à seulement 17 ans. L’international hollandais aux 15 capes restera jusqu’en 2019 dans son club formateur. Bilan : 259 matchs et 41 buts. Des chiffres plus qu’honorables pour un milieu de terrain. Après 16 saisons passées à Feyenoord entre sa formation et ses débuts en Eredevisie, Vilhena décide de sauter le pas et s’engage à Krasnodar, en Russie, pour un montant de 9 millions d’euros. Un choix surprenant pour le gaucher qui a préféré le championnat russe alors que d’autres clubs dont l’Inter Milan, Leicester, Porto ou encore l’OM étaient à ses trousses en 2016. Mais pas d’inquiétude pour sa carrière. Dans l’Ouest de la Russie, Tonny Vilhena est toujours à son aise.

Incontournable à Krasnodar

Élément indéboulonnable du milieu de Krasnodar, Tonny Vilhena est quasi systématiquement aligné dans le 11 de Mourad Moussaïev, son entraîneur. En plus de cela, il a disputé cette saison sa seconde campagne de Ligue des Champions, la première dans l’histoire de Krasnodar. Avec un petit but marqué en championnat, Vilhena n’a pas eu l’occasion de scorer en Coupe d’Europe. Ce qui ne lui a pas empêché de contribuer à la belle bataille livrée en poules face à Chelsea, Séville et Rennes. Dans la lutte pour la troisième place avec les Bretons, le milieu néerlandais a répondu présent et a attiré l’œil des dirigeants rennais...



Annoncé par le média russe « Championat » et confirmé par le10sport.com, Tonny Vilhena est bel et bien une piste du Stade Rennais pour le mercato d’été. En vue des potentiels départs de Steven Nzonzi et surtout d’Eduardo Camavinga, le directeur sportif du club, Florian Maurice, s’active en interne. Convaincu par les performances de Vilhena, l’ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OL est très intéressé par le joueur de 26 ans qui ne serait pas contre un départ. Selon Transfermarkt , Tonny Vilhena est estimé à 9 millions d’euros, le prix payé par Krasnodar à Feyenoord en 2019. Mais s’il doit se séparer de son poulain, le club russe ne devrait pas le libérer en dessous de 10 millions pour assurer une petite plus-value. Vilhena est lié avec Krasnodar jusqu’en 2024, donc Florian Maurice sait ce qu’il lui reste à faire. Financièrement, c’est une opération que peut largement se permettre le 7e de Ligue 1, surtout s’il vend Camavinga. Pour le jeune international français de 18 ans, Rennes pourrait récupérer une somme avoisinant les 60 millions d’euros. De quoi préparer sereinement sa succession…