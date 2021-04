Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé le prix pour Mauro Icardi !

Publié le 22 avril 2021 à 9h45 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un possible départ de Mauro Icardi cet été. Et concernant l’attaquant argentin du PSG, les exigences de Leonardo seraient connues.

Auteur d’un triplé ce mercredi face à Angers en Coupe de France, Mauro Icardi soigne bien son retour avec le PSG. Absent dernièrement, l’Argentin revient donc en forme pour le sprint final et les grands rendez-vous. L’occasion pour l’ancien de l’Inter Milan de se montrer et d’envoyer un message fort à sa direction. En effet, pour Icardi, cela lui permet de montrer de quoi il est réellement capable et de peut-être empêcher un départ puisque depuis quelques semaines, il a souvent été question d’un futur départ du natif de Rosario. Après deux ans passés sous le maillot du PSG, Mauro Icardi pourrait donc faire ses valises.

50M€ minimum !