PSG - Malaise : Pochettino envoie un message fort à Icardi !

Publié le 21 avril 2021 à 22h45 par B.C.

Auteur d’un triplé face à Angers (5-0) ce mercredi, Mauro Icardi valide son retour en forme après un but le week-end dernier face à l’ASSE. De quoi ravir Mauricio Pochettino.

Depuis son arrivée au PSG, Mauro Icardi est capable du pire comme du meilleur. Cette saison, l’Argentin peine à enchaîner les matches, en raison notamment de plusieurs blessures et d’un test positif au Covid-19 l’ayant éloigné des terrains de nombreuses semaines. Toutefois, Mauro Icardi voit peut-être le bout du tunnel. Après avoir inscrit le but de la victoire face à l’ASSE (3-2) dimanche, le numéro 9 du PSG a été l’auteur d’un triplé face à Angers (5-0) en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi. « Mon but contre Saint-Etienne était très important parce que l’on avait besoin de gagner pour continuer à lutter pour le titre. Ce but était important pour moi très important avec ma longue absence après la blessure. C’est très important pour la confiance. Il faut continuer à aller de l’avant et aller en finale de la meilleure façon possible », s’est réjoui l’attaquant au micro d’ Eurosport 2 , et Mauricio Pochettino ne cache pas non plus sa satisfaction.

« Ce n'est pas toujours facile quand un joueur enchaîne les blessures »