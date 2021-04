Foot - PSG

PSG : L’étonnante prise de position de Pochettino face à la Super Ligue...

Publié le 20 avril 2021 à 21h45 par La rédaction

L’annonce de la Super Ligue, voulue par douze des plus grands clubs européens, accapare l’attention de tous dans le monde du football. Si le PSG est contre, son entraîneur, Mauricio Pochettino, n’a pas d’avis tranché.

Douze des plus grands clubs européens souhaitent organiser une compétition semi-fermée, la Super Ligue, qui pourrait complètement chambouler l’organisation du football en Europe. De nombreux acteurs se sont rapidement positionnés contre, dont le PSG. Son entraîneur, Mauricio Pochettino, refuse, lui de prendre position.

« Nous avons une responsabilité quand nous parlons publiquement »