Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation imminente pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 20 avril 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG voudrait absolument prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin 2022, l’international français n’aurait toujours rien signé.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Cette question occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du PSG à l’heure actuelle au regard de la situation contractuelle de l’internationale français. En fin de contrat dans un peu plus d’un an, le joueur de 22 ans doit absolument être prolongé d’ici cet été, faute de quoi Paris devra le vendre pour ne pas prendre le risque d’un départ libre. Et tandis que le10sport.com vous annonçait que les négociations bloquaient toujours concernant la durée de ce potentiel nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG, rien n’aurait véritablement avancé.

Kylian Mbappé n’a toujours rien signé !