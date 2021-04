Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Longoria est totalement validée !

Publié le 22 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Jeune talent de l’Académie Diambars, Mikayil Ngor Faye aurait tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. Et le président de l’OM aurait visiblement tout intérêt à aller chercher cette pépite de 16 ans.

Pour le futur recrutement de l’OM, Pablo Longoria devrait notamment se tourner vers de jeunes talents en devenir. Pour cela, le président phocéen pourrait notamment scruter un peu partout dans le monde, y compris du côté de l’Afrique. Et après Bamba Dieng, c’est un autre talent de l’Académie Diambars qui pourrait débarquer à l’OM en provenance du Sénégal. En effet, selon les dernières informations de France Football , Mikayil Ngor Faye, défenseur central de 16 ans, aurait tapé dans l’oeil de Longoria.

« Je le vois promis à un grand avenir »