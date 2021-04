Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour la prolongation de Florian Thauvin ?

Publié le 22 avril 2021 à 4h30 par T.M.

En fin de contrat à l’OM et annoncé sur le départ, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger. Un scénario qui tend d’ailleurs à se confirmer.

Il y a quelques semaines encore, Florian Thauvin semblait pencher pour un départ de l’OM à l’issue de la saison, à la fin de son contrat. Toutefois, aujourd’hui, la situation a bien évolué à tel point que le champion du monde soit aujourd’hui enclin à prolonger. D’ailleurs, selon les dernières informations dévoilées par RMC , Jorge Sampaoli voudrait d’ailleurs conserver Thauvin et lui aurait clairement expliqué. Et malgré différentes pistes à l’étranger, le Marseillais pourrait se laisser tenter par la signature d’un contrat longue durée à l’OM.

« On leur demande juste d’attendre l’officialisation pour renégocier et rester »