Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... La vente de l’OM est imminente !

Publié le 22 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que la vente de l'OM ne cesse d'être commentée, So Foot a contacté une source qui confirme que Frank McCourt va passer la main à l'Arabie Saoudite.

Voilà plus de deux mois que Thibaud Vézirian a annoncé que Frank McCourt avait accepté de vendre l'Olympique de Marseille à Al-Walid bin Talal. Le journaliste expliquait alors que le communiqué était prêt et sur le point d'être diffusé. Toutefois, rien n'a été confirmé et les démentis se sont enchaînés, ce qui a jeté un énorme froid dans ce dossier. Malgré tout une source semble confirmer que l'OM sera prochainement vendu.

«L’OM est vendu»