Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Bruno Fernandes aurait lié son avenir à... Pogba !

Publié le 22 avril 2021 à 9h50 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2021 à 9h51

Depuis son transfert en janvier 2020, Bruno Fernandes est devenu un joueur essentiel de Manchester United. Les Red Devils auraient donc pour projet de faire prolonger le Portugais. Mais le milieu offensif ne voudrait étendre son bail que sous certaines garanties, notamment celle de voir Paul Pogba allonger également son engagement.