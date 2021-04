Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il n’y a plus que Paris pour Paul Pogba…

Publié le 19 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourrait ne pas prolonger et de ce fait, quitter les Red Devils à l’intersaison. Et le PSG serait en position plus que favorable, d’autant plus si Kylian Mbappé venait à quitter le club.

Et si le prochain milieu de terrain du PSG était Paul Pogba ? Déjà courtisé par la direction sportive parisienne par le passé, la star de Manchester United dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec les Red Devils et pourrait donc être vendu à l’intersaison si aucun accord ne venait à être trouvé pour sa prolongation. Selon Foot Mercato , Leonardo aurait déjà initié les premiers contacts avec Mino Raiola pour accueillir Pogba au PSG. D’ailleurs, le recrutement d’un milieu de terrain relayeur serait l’une des priorités du Paris Saint-Germain en marge du prochain mercato. Et la voie pour Pogba semble être royale.

Le PSG, seul au monde pour Pogba ?