Mercato - Real Madrid : Pour son avenir, Zidane aura le dernier mot !

Publié le 19 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane pourrait ne pas être sur le banc du Real Madrid la saison prochainement. Enfin seulement si le Français le désire…

Cette saison, Zinedine Zidane aurait pu perdre son poste à de nombreuses reprises au Real Madrid. En danger, l’entraîneur merengue a toutefois toujours su se sortir des situations compliquées et la meilleure des réponses pourrait intervenir en fin de saison avec notamment une possible victoire en Liga et en Ligue des Champions. Pour autant, malgré cela, Zidane pourrait ne pas rester au Real Madrid et ce malgré le fait qu’il ait encore un an de contrat. Mais ce choix ne reviendra pas à Florentino Pérez.

« Quand il décide quelque chose, il le fait »