Mercato - Barcelone : Cette grosse bombe lâchée dans le dossier Agüero !

Publié le 22 avril 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2021 à 8h32

Alors que l’avenir de Sergio Agüero n’est pas encore déterminé à 100 %, l’un de ses proches a sûrement lâché une bombe concernant le joueur de Manchester City. Le streamer Twitch Ibai Llanos a laissé entendre que l’attaquant de 32 ans rejoindra le FC Barcelone dès cet été.

Depuis que Manchester City a officialisé le départ dès cet été de Sergio Agüero, en fin de contrat en juin prochain, l’Argentin est devenu l’un des joueurs les plus convoités du marché. Malgré ses nombreuses blessures ces dernières années, l’attaquant de 32 ans possède toujours une très belle côte et quelques grands noms, comme le PSG ou le FC Barcelone, se sont penchés sur le dossier. Joan Laporta serait d’ailleurs très désireux de recruter Sergio Agüero, sachant que le " Kun " pourrait être un argument de poids dans la prolongation de Lionel Messi. L’avenir du joueur des Citizens n’est cependant pas encore déterminé à 100 %, mais on pourrait tout de suite y voir plus clair dans le dossier.

Sergio Agüero rejoindrait le FC Barcelone cet été