Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour cette recrue estivale du Barça ? 

Publié le 22 avril 2021 à 17h00 par T.M.

Débarqué l’été dernier au FC Barcelone, Francisco Trincao a très peu joué sous les ordres de Ronald Koeman. Et pour le Portugais, l’aventure catalane pourrait d’ailleurs déjà prendre fin.

Au FC Barcelone, les Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Gerard Piqué arrivent bien évidemment sur la fin. Mais derrière, une génération prometteuse va prendre le pouvoir. En effet, au sein de l’effectif de Ronald Koeman, de jeunes talents sont en train de s’imposer. Ainsi, l’avenir du Barça devrait notamment s’articuler autour de Frenkie De Jong, Ansu Fati ou encore Sergino Dest. A 21 ans, Francisco Trincao est lui aussi censé incarner l’avenir des Blaugrana. Séduit par l’international portugais, le Barça n’avait pas hésité à lâcher 31M€ en janvier 2020 pour le recruter à Braga. Mais depuis son arrivée au Camp Nou, Trincao n’a pas montré grand chose. Il faut dire que Ronald Koeman lui a très peu donné sa chance et cela pourrait bien en rester là…

Déjà sur le départ ?