Mercato - Barcelone : Laporta touche au but pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 22 avril 2021 à 14h00 par T.M.

Depuis sa prise de fonction au FC Barcelone, Joan Laporta tente de prolonger Lionel Messi. Et pour le patron blaugrana, cela sentirait de plus en plus bon.

La prolongation de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions depuis l’élection de Joan Laporta. Alors que le président du FC Barcelone espère conserver l’Argentin, ce feuilleton pourrait durer encore un certain temps. En effet, selon les dernières informations de la Cadena Cope , Messi aurait demandé à son père, qui gère également ses intérêts, de ne rien négocier avec le Barça tant que la saison n’était pas terminée. Avant de se concentrer sur son avenir, La Pulga souhaite gagner des titres avec le Barça, espérant notamment remporter la Liga.

C’est bien engagé pour Messi ?