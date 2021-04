Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Piqué sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 avril 2021 à 12h00 par T.M.

A Barcelone, l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions. Gerard Piqué a d’ailleurs été invité à réagir sur le cas de son coéquipier blaugrana.

Prolongera, ne prolongera pas ? A l’approche de la fin de la saison, la question se pose de plus en plus concernant Lionel Messi. En fin de contrat, le joueur du FC Barcelone pourra donc partir librement à la fin de la saison. Mais c’est bien évidemment sans compter sur Joan Laporta. Elu président du club catalan, il a l’intention de prolonger Messi et les grandes manoeuvres devraient prochainement commencer pour convaincre l’Argentin de rester. Mais le flou reste total concernant l’avenir de La Pulga, y compris au sein du vestiaire blaugrana.

Se queda ?