Mercato - OM : Sampaoli prend clairement position pour Florian Thauvin !

Publié le 22 avril 2021 à 14h30 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin se rapprocherait finalement de plus en plus d’une prolongation avec le club de la capitale. Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli aurait notamment eu un impact, l’Argentin a clairement verbalisé ses intentions avec son joueur ce jeudi.

Dernièrement, à chaque mercato, Florian Thauvin était annoncé sur le départ. Mais aujourd’hui, le champion du monde est encore un joueur de l’OM. Pour combien de temps encore ? En fin de contrat, le Marseillais pourra avoir l’occasion de s’en aller librement à l’issue de cette saison. Un scénario auquel on ne semble toutefois pas vouloir assister sur la Canebière. En effet, dès janvier dernier, le10sport.com vous révélait que Pablo Longoria faisait tout pour prolonger Florian Thauvin. Et alors que ces dernières semaines la tendance était à un départ, les cartes auraient été totalement redistribuées. En effet, du côté de l’OM, beaucoup de choses ont changé puisque Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud, tandis que Jorge Sampaoli a pris place sur le banc de l’OM. Et entre Thauvin et l’Argentin, les choses semblent aller pour le mieux à tel point qu’il envisagerait aujourd’hui de prolonger sur la Canebière. Malgré des pistes à l’étranger à l’instar du Milan AC, du FC Séville ou de Leicester, Florian Thauvin pourrait donc se laisser tenter par un nouveau contrat avec les Phocéens, pour le plus grand bonheur de Sampaoli.

« On espère qu'il va continuer avec nous »