Foot - Mercato

Mercato : Une destination de rêve pour José Mourinho ?

Publié le 22 avril 2021 à 16h50 par La rédaction

Depuis lundi, José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Un licenciement de plus qui pourrait pousser le Special One à prendre en main une sélection nationale. Et tous les Portugais rêvent de le voir diriger leur pays.

Tout juste licencié de son poste d’entraîneur à Tottenham, l’avenir de José Mourinho est déjà au cœur des rumeurs. Mais depuis quelques années, le Portugais n’a plus le succès qu’il a connu dans le passé. Même s’il ne cesse de ressasser ses exploits lors de ses folles conférences de presse, voilà un moment qu’il n’a pas emmené une équipe sur le toit de l’Europe. Il a même pris la fâcheuse habitude de se brouiller avec ses supérieurs. Principal sujet de discorde : le mercato. Que ce soit avec le Real Madrid, Manchester United, Chelsea ou même Tottenham, le Special One a toujours des demandes précises en matière de transfert. De quoi agacer les directions qui lui ont fait confiance. Un peu plus d’un an après son arrivée à Tottenham, José Mourinho a donc été licencié. Le bilan : une finale de Cup à disputer dimanche. Et pas grand-chose d’autre… 7e de Premier League lors de son éviction, les choses n’ont pas vraiment évolué depuis son arrivée. Malgré un début d’exercice canon marqué par une solide défense, les Spurs n’ont pas tenu le rythme, s’en remettant quasi systématiquement aux exploits d’Harry Kane. Tristes dans le jeu, les résultats ont suivi avec une élimination en 8e de finale de Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb qui a fait jaser. Surtout après la victoire 2-0 à l’aller… Mais pour sa prochaine aventure, Mourinho pourrait changer d’air et se diriger vers une sélection.

« Je veux entraîneur une équipe nationale »