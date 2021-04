Foot - Mercato

Mercato : José Mourinho déjà de retour aux affaires ?

Publié le 20 avril 2021 à 12h40 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2021 à 12h44

Licencié lundi matin par Tottenham, José Mourinho aurait déjà prévu de retrouver rapidement un club pour se relancer.