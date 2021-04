Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler, Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG, a été interrogé sur le sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé dure depuis un bon moment déjà. Et actuellement, tout le monde attend de savoir quelle sera la décision de l’attaquant du PSG à propos de son avenir. En pleine réflexion, le Français se voit proposer de prolonger avec le club de la capitale, mais s’il refuse cette offre, il se retrouvera alors dans une position idéale pour s’en aller, notamment vers le Real Madrid. Le flou est donc toujours total concernant l’avenir de Mbappé. Et comme l’a expliqué Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG ayant d’ailleurs contribué à l’arrivée de l’attaquant dans la capitale, tout peut vraiment se passer.

« C’est vrai que les plus grands clubs européens le veulent »