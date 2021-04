Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les coulisses de l’arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 11h15 par T.M.

A l’été 2017, le PSG a réalisé un recrutement XXL en faisant venir coup sur coup Neymar et Kylian Mbappé. Ayant contribué à l’arrivée du Français dans la capitale, Luis Ferrer en a dit plus sur cette opération.

Pour s’inviter à la table des plus grands, le PSG n’a clairement pas regardé à la dépense. Ainsi, lors du mercato 2017, pas moins de 400M€ ont été lâchés pour faire venir Neymar, puis Kylian Mbappé. Un gros coup pour le club de la capitale puisque le Brésilien et le Français portent aujourd’hui l’équipe de Mauricio Pochettino. Le PSG ne doit donc pas regretter d’avoir lâché 180M€ pour s’offrir Mbappé et le faire venir de l’AS Monaco, le chipant alors au nez et à la barbe d’autres grands clubs européens à l’instar du Real Madrid. Mais qu’est-ce qui a fait la différence ? Pour Goal , Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG, dévoile les coulisses de cette opération Mbappé.

Comment le PSG a réussi à convaincre Mbappé !