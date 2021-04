Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 22 avril 2021 à 13h30 par Th.B.

Le FC Barcelone traverse une période délicate concernant son capitaine. En effet, lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi donnera un coup de chaud jusqu’à la fin de la saison, moment où il prendra sa décision finale. Mais Ronald Koeman est plutôt confiant quant à la prolongation de l’Argentin.

Et dire qu’il était à deux doigts de quitter le FC Barcelone l’été dernier. Plus en adéquation avec le projet sportif porté par l’ancienne administration Josep Maria Bartomeu, l’homme d’affaires ayant démissionné en octobre dernier, Lionel Messi avait demandé aux dirigeants de le laisser filer à une année de l’expiration de son contrat en utilisant la clause lui permettant de rompre unilatéralement son engagement envers le FC Barcelone. Finalement, Quique Setién a été remercié après le naufrage à Lisbonne face au Bayern Munich (8-2) et a été remplacé presque dans la foulée par Ronald Koeman. Un entraîneur avec lequel Messi semble particulièrement s’entendre. Et qui, via son management et sa vision des choses envers La Masia , pourrait avoir joué un grand rôle dans le changement de tendance pour l’avenir de Messi. En effet, le PSG et Manchester City étaient jusqu’ici très proches de rafler la mise pour l’Argentin qui est pour rappel sous contrat jusqu’en juin prochain. D’ailleurs, Gerard Piqué n’a pas manqué de voir le changement d’attitude de Lionel Messi. À l’occasion d’un entretien accordé à Movistar au cours duquel il a donné un avis prononcé sur la Super Ligue, Gerard Piqué a également évoqué la situation de Lionel Messi au FC Barcelone. Et pour le défenseur et coéquipier de longue date de l’Argentin au Barça , il n’y a pas 36 solutions. « Il faut profiter de lui chaque minute. Aujourd’hui, il sourit plus, mais je ne sais pas ce qu’il fera ». Ronald Koeman s’est pour sa part montré plus confiant quant à l’avenir de son capitaine qui n’a selon lui jamais eu en tête d’aller voir ailleurs.

Koeman note des changements chez Messi décisifs pour son avenir

C’est en effet le message que Ronald Koeman a fait passer au cours d’un long entretien accordé à Voetbal International . « Nous avons parlé du club, de l'équipe et des changements que nous voulions faire. Messi a été d'accord dès le début. Je n'ai jamais eu un moment où j'ai pensé qu'il voulait autre chose ». Entraîneur du Barça depuis près d’un an, le technicien néerlandais a déjà raflé un trophée samedi dernier grâce au succès blaugrana sur l’Athletic Bilbao en finale de Coupe du roi. En l’espace des quelques mois qu’il a passé en Catalogne, Koeman a pu témoigner du changement d’attitude chez Lionel Messi et il en a donné les raisons. « Je pense que le revirement de Messi est dû au fait qu'il a compris qu'il y a beaucoup à gagner avec de jeunes joueurs talentueux ». L’émergence de jeunes talents comme Pedri, Ilaix Moriba ou encore Oscar Mingueza plairait particulièrement à Messi qui paraît plus heureux à présent que le FC Barcelone renoue régulièrement avec le succès. « C'est un gagnant, dans chaque match, dans chaque entraînement, dans tout ce qu'il fait, il veut gagner. Lorsque nous avons commencé à gagner plus et à mieux jouer, vous avez vu qu'il était de plus en plus à l'aise et heureux ».

Messi, la plaque tournante du Barça sur et en dehors du terrain