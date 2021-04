Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 22 avril 2021 à 0h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir, alors que son contrat arrive à son terme avec le FC Barcelone. Mais en Espagne, on espère que l’attaquant finira par prolonger.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas pris sa décision pour son avenir. L’Argentin, dans le viseur du PSG et de Manchester City, souhaitait quitter le FC Barcelone l’été dernier mais serait aujourd’hui en plein doute, après le retour de Joan Laporta et l’arrivée de Ronald Koeman avec qui il entretient une excellente relation. Alors que le président blaugrana a fait de la prolongation de Messi une priorité, ce dernier souhaiterait prendre son temps, et se focaliser sur la fin de saison du FC Barcelone. Le club culé recevra justement Getafe ce jeudi en Liga, donnant l’occasion à l’entraîneur des Azulones de s’exprimer sur l’avenir du sextuple Ballon d’Or.

« J’aimerais qu’il reste avec nous »