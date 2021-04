Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Super Ligue, Varane... Zidane peut encore y croire pour Mbappé !

Publié le 21 avril 2021 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Totalement sous le charme du Français depuis plusieurs saisons, le Real Madrid compterait jouer son va-tout pour se l'offrir dans les prochains mois. Alors qu'il serait en grande difficulté sur le plan économique, Florentino Perez aurait pu compter sur la Super Ligue. Mais alors que ce nouveau projet s'éteint à petit feu, le président du Real Madrid devrait plutôt miser sur Raphaël Varane et d'autres joueurs de son effectif pour réussir le coup Mbappé.

Lors de l'été 2017, le Real Madrid a été battu par le PSG pour le recrutement de Kylian Mbappé. Quatre ans plus tard, le club merengue serait toujours sur les traces du champion du monde français et espérerait plus que tout se l'offrir dès le prochain mercato estival. Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Florentino Pérez voudrait profiter de l'aubaine pour obtenir gain de cause. D'autant que, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé complique les choses pour sa prolongation au PSG. Toutefois, le Real Madrid pourrait avoir de grandes difficultés à assumer le transfert du Français financièrement. Et alors que la Super Ligue aurait pu leur donner un gros coup de pouce, Florentino Pérez et Zinedine Zidane seraient désormais contraints de trouver un plan B, puisque cette nouvelle compétition pourrait ne jamais voir le jour. Et à en croire Aritz Gabilondo, journaliste d' AS , le président et le coach du Real Madrid auraient une chance de recruter Kylian Mbappé sans la Super Ligue s'ils réalisent un grand ménage dans leur effectif cet été. Un dégraissage qui pourrait causer la perte de Raphaël Varane.

Sans Super Ligue, Pérez peut compter sur Varane pour Mbappé