Mercato - OM : Longoria en passe de régler l’avenir de Florian Thauvin ?

Publié le 23 avril 2021 à 10h45 par T.M.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria s’active pour prolonger Florian Thauvin. Et le président phocéen pourrait bien toucher au but dans ce dossier.

« On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous ». Ce jeudi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a clairement affiché ses intentions pour Florian Thauvin. L’entraîneur de l’OM veut conserver le Français et il en est de même pour Pablo Longoria. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le président phocéen ne compte pas ses efforts pour retenir Thauvin, mais reste à trouver les bons arguments pour cela. Et finalement, ce feuilleton pourrait bien se terminer pour l’OM.

Ça sent bon pour la prolongation ?