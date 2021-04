Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre se profile pour Varane !

Publié le 23 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour cet été en raison de sa situation contractuelle, Raphaël Varane pourrait bien prendre en considération l’option d’aller au bout de son engagement avec le Real Madrid.

« L’avenir de Varane ? Tous les joueurs qui sont ici, je les vois au Real Madrid. Si quelqu'un ne veut pas rester, alors il partira. Mais pour le moment, ils le veulent tous ». Voici le témoignage que Florentino Pérez a livré lors de son passage sur les ondes de la Cadena SER mercredi. Un discours quelque peu étrange au vu des velléités de départ de Raphaël Varane étalées dans la presse. France Football a même révélé mardi des intérêts grandissants de Chelsea et de Manchester United pour le défenseur central du Real Madrid dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et il serait vrai que Varane n’envisagerait plus de plier bagage à l’intersaison.

Un départ libre de tout contrat en 2022 ?