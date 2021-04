Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel confirme un gros départ pour cet été !

Publié le 23 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel confirme qu'Anthony Modeste, opéré d'une pubalgie, ne rejouera plus avec l'ASSE.

Arrivé sous la forme d'un prêt en provenance de Cologne cet hiver après l'échec des négociations avec Zamalek pour Mostafa Mohamed, Anthony Modeste n'aura pas marqué de son empreinte son passage chez les Verts. Et pour cause, régulièrement blessé, l'attaquant français a été opéré d'une pubalgie qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. « Mon opération s’est bien passée après un peu de repos, place à la rééducation pour revenir encore plus fort et déterminé ! Merci à tous pour vos messages de soutien », confiait Modeste sur son compte Twitter.

Puel confirme pour Modeste