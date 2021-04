Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez met un terme au feuilleton Modric !

Publié le 22 avril 2021 à 23h30 par Th.B.

Numéro 10 du Real Madrid, Luka Modric est un élément incontournable du club merengue et revient en grande forme cette saison. Si bien que les dirigeants madrilènes auraient pris la décision de lui offrir une prolongation de contrat.

« Je me sens bien et je veux rester au Real Madrid tant que je pourrai aider l'équipe. C'est ce que je ressens en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bien sûr, je veux rester ». Voici le témoignage que Luka Modric livrait courant novembre, moment où sa prolongation de contrat n’était absolument pas bouclée. À en croire Fabrizio Romano, le milieu de terrain croate qui fait les beaux jours du Real Madrid depuis l’été 2012 ne verrait pas son aventure madrilène prendre fin cet été. En effet, un accord total aurait été trouvé entre les deux parties pour que Modric reste une saison supplémentaire et soit donc lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022.

« Il a déjà signé »